بدء تنفيذ خطوط الطرد وشبكات الصرف فى 7 قرى بالشرقية

وأكد رئيس الشركة، أنه سيتم تنفيذ شبكات وخطوط طرد في قري الشوافين ومنشأه ناصر ومنشأه السادات مركز أولاد صقر.

كما تعاقد علي تنفيذ أعمال شبكات ومحطات رفع وخطوط الطرد بقرية قصاصين الأزهار وتوابعها لعزبة صادق وعزبة درويش وذلك ضمن برنامج الصرف الصحي للخدمات المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج SRSSP.

وأوضح أن برنامج الصرف الصحي للخدمات المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج SRSSP يستهدف خدمة 48 قرية لخدمة 55 ألف وصله منزلية بتكلفة تقديرية 3 مليار جنية، ويشمل البرنامج تنفيذ مشروعات متكاملة " محطات معالجة جديدة، ومحطات رفع، وشبكات صرف صحي، وخطوط طرد، كما تعاقد مع شركة ثالثة لإنشاء شبكات الصرف الصحي بقرية الحجاجيه المستجده مركز فاقوس.

ويشار أنه بعد انتهاء تنفيذ جميع المشروعات سواء التي يتم تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية أو بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ، والممولة من البنك الدولي، و الاتحاد الأوروبي، و وحدة SRSSP سترتفع نسبة تغطية الصرف الصحي من 16% إلى ما يقرب من 54% من قرى المحافظة طبقا لخطة الدولة.