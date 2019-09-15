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بدء تنفيذ خطوط الطرد وشبكات الصرف فى 7 قرى بالشرقية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:56 م
بدء تنفيذ خطوط الطرد وشبكات الصرف فى 7 قرى بالشرقية اللواء شريف فارس رئيس مياه الشرب بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن اللواء شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالشرقية ، البدء في  تنفيذ أعمال شبكات ومحطات رفع وخطوط الطرد بـ 7 قري في فاقوس وأولاد صقر، حيث تمت التعاقد مع الشركات المنفذة وتذليل كافة العقبات لبدء العمل وتوفير الخدمات للمواطنين .

وأكد رئيس الشركة، أنه سيتم تنفيذ شبكات وخطوط طرد في قري الشوافين ومنشأه ناصر ومنشأه السادات مركز أولاد صقر.
 
كما تعاقد علي تنفيذ أعمال شبكات ومحطات رفع وخطوط الطرد بقرية قصاصين الأزهار وتوابعها لعزبة صادق وعزبة درويش وذلك ضمن برنامج الصرف الصحي للخدمات المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج SRSSP.
 
وأوضح أن برنامج الصرف الصحي للخدمات المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج SRSSP  يستهدف خدمة  48 قرية لخدمة 55 ألف وصله منزلية بتكلفة تقديرية 3 مليار جنية، ويشمل البرنامج تنفيذ مشروعات متكاملة  " محطات معالجة جديدة، ومحطات رفع، وشبكات صرف صحي، وخطوط طرد، كما تعاقد مع شركة ثالثة لإنشاء شبكات الصرف الصحي بقرية الحجاجيه المستجده مركز فاقوس.
 
ويشار أنه بعد انتهاء  تنفيذ جميع  المشروعات سواء التي يتم تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية أو بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ، والممولة من البنك الدولي، و الاتحاد الأوروبي، و وحدة SRSSP سترتفع نسبة تغطية الصرف الصحي من 16%  إلى ما يقرب من 54%  من قرى المحافظة طبقا لخطة الدولة.

 


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