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بدء اختبارات القبول بمعهد التمريض نظام الخمس سنوات

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:09 م
بدء اختبارات القبول بمعهد التمريض نظام الخمس سنوات جانب من الاختبارات
جنوب سيناء- فايزة مرسال

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بدأت اختبارات القبول بمعهد التمريض نظام الخمس سنوات للعام الدراسى 2019/2020، اليوم الأحد، تحت إشراف لجان مشتركة ما بين صحة وتعليم جنوب سيناء حيث تم إنشاء عدد عشر لجان لتسهيل اختبارات الطلبة والطالبات للقبول بالمعهد لهذا العام .

وقال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الاختبارات هى الفيصل لقبول الطلبة والطالبات  للدراسة بالمعهد الفنى للتمريض لهذا العام حرصا على تخرج جيل ذات كفاءة وقدرات عالية يكون قادرا على الإندماج داخل المنظومة الصحية وتطوير الأداء.

وأكد وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه لا مجال لأية تجاوزات باختبارات القبول بمعهد التمريض  وأن الطلاب عليهم اجتياز كافة الاختبارات المقررة فى اللغة العربية والإنجليزية والكشف النفسى والطبى، موضحا أن العدد المتقدم لمعهد التمريض لهذا العام بلغ 333 طالب وطالبة وأن العبرة فى الاختيار لمن أجتاز الاختبارات ثم الأعلى مجموعا، ومن المقرر استمرار الاختبارات حتى الخميس الموافق 19 سبتمبر الجارى .

 


مدينه طور سيناء

طلاب

امتحانات تتمريض

وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء

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