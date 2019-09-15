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باكستان تستدعى دبلوماسيا أفغانيا وآخر من الهند بعد مقتل جنود وامرأة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:50 ص
باكستان تستدعى دبلوماسيا أفغانيا وآخر من الهند بعد مقتل جنود وامرأة رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان
رويترز

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استدعت باكستان دبلوماسيا أفغانيا وآخر هنديا بعد وقوع عدد من حوادث إطلاق النار على حدودها مع البلدين مما أسفر عن مقتل أربعة جنود باكستانيين وامرأة.

وتتكرر الاتهامات المتعلقة بإطلاق النار من على جانبى الحدود الأفغانية الباكستانية ومن القوات الهندية والباكستانية عبر خط قديم لوقف إطلاق النار بين شطرى إقليم كشمير ذو الأغلبية المسلمة.

ووقعت الأحداث الأخيرة فى وقت يشوبه التوتر بين باكستان والهند بسبب كشمير ومع انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية فى بيان إن الوزارة استدعت دبلوماسيا أفغانيا أمس السبت بشأن ما قالت إنه إطلاق نار صوب باكستان من مسلحين من داخل أفغانستان.

وأطلق مسلحون النار وقتلوا جنديا باكستانيا أثناء دورية فى وقت متأخر من مساء الجمعة. وأضافت الوزارة أمس السبت أن هجوما آخر وقع فى منطقة حدودية وقتل فيه ثلاثة من قوات حرس الحدود.

وحدثت واقعتا إطلاق النار فى إقليم خيبر بختون خوا فى شمال غرب باكستان.

وأوضحت باكستان للدبلوماسى الأفغانى أن بلاده مسؤولة عن تأمين جانبها من الحدود.

ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم الحكومة الأفغانية للتعليق. واتهم مسؤولون أفغان في الأسابيع الماضية الجيش الباكستاني بالمسؤولية عن عدد من حوادث إطلاق نيران المدفعية الثقيلة صوب أفغانستان.

كما استدعت باكستان دبلوماسيا هنديا أمس السبت بعد ما قالت إن إطلاق نار من القوات الهندية عبر خط المراقبة في إقليم كشمير المتنازع عليه قتل امرأة مسنة في قرية بالاكوت.

وقال محمد فيصل المتحدث باسم الخارجية الباكستانية في بيان أمس السبت إن الهند تستهدف مناطق مدنية بشكل متعمد. ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية للتعليق.

 

 

 

 

 


باكستان

أفغانستان

الهند

عمران خان

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