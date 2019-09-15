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اليوم.. بدء مقابلات المعلمين المقبولين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:00 ص
اليوم.. بدء مقابلات المعلمين المقبولين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية المدارس اليابانية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن مواعيد عقد المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والأخصائيين ومديرى ووكلاء المدارس، الذين جرى قبولهم مبدئيًا والذين حصلوا على الدرجات الأعلى فى أقصر وقت فى الاختبار الإلكترونى للوظائف التى أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس.

وتعقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف بمحافظة القاهرة، من اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019 وحتى الأربعاء 18 سبتمبر، مطالبة بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة لعدم التكدس.

وحددت وحدة المدارس المصرية اليابانية مواعيد خاصة بكل محافظة محدد به موعد إجراء المقابلة الشخصية، على أن يحضر المتقدم للوظيفة معه (السيرة الذاتية - 3 صور شخصية- صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" موجه باسم المدارس المصرية اليابانية - صور الشهادات والمؤهلات العلمية)، ويتم تقديمها فى دوسيه بلاستيك.

وحددت الوحدة اليوم الأحد 15 سبتمبر، للمتقدمين للوظائف بمدارس "القاهرة الجديدة، والشروق 1، والشروق 2" فى الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "حدائق أكتوبر، المنطقة الصناعية بأكتوبر، والشيخ زايد" فى تمام الساعة 11:30 ظهرًا، ومدارس "العبور، والعاشر 1، والعاشر 2" فى تمام الساعة 1:30 ظهرًا.

كما حددت غدا الاثنين 16 سبتمبر 2019 للمتقدمين للوظائف بمدارس "كفر صقر، وشبين الكوم، وقويسنا، وطنطا" فى تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "الشهيد كريم رفعت، وسمنود، وبيلا" الساعة 12:00 ظهرًا، ومدارس "السويس، وبورسعيد، وبنى عبيد، وجمصة" الساعة 2 ظهرًا.

ويوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 للمتقدمين للوظائف بمدارس "تمى الأمديد، والمنتزة، برج العرب 1، برج العرب 2" فى تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "أسيوط، وكفر البطيخ، ودمياط الجديدة، والإسماعيلية" فى تمام الساعة 11:30 ظهرًا، ومدارس "حى العقاد بأسوان، والغردقة 1، والغردقة 2، وطور سيناء" فى تمام الساعة 2 ظهرًا.

ويوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019 للمتقدمين للوظائف بمدارس "بنى سويف، والمنيا، والفيوم، وسنورس" فى تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "الرديسية، وطهطا، وقنا، وحوش عيسى" فى تمام الساعة 12:00 ظهرًا.


التربية والتعليم

المدارس اليابانية

مقابلات المتقدمين للمدارس اليابانية

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اخبار

اليوم السابع بلس

التعليم

المدارس المصرية اليابانية

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