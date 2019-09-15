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الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية التونسية: نسبة المشاركة وصلت لـ 45.02%

الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:56 م
الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية التونسية: نسبة المشاركة وصلت لـ 45.02% الهيئة العليا للانتخابات التونسية
كتب محسن البديوى - عامر مصطفى

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أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة فى الاقتراع بالانتخابات الرئاسية وصلت إلى 45.02%.

وقال فاروق بوعسكر، نائب رئيس هيئة الانتخابات التونسية، إنه لم يتم تسجيل خروقات كبيرة في عملية التصويت، كما أن عملية التصويت تمت ومرت بشكل جيد، وهناك مؤشرات إيجابية لعدد المصوتين في الانتخابات الرئاسية.
 
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين التونسيين مساء اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد الثورة.
 
وتوجه الشعب التونسي لانتخاب سادس رئيس في تاريخ البلاد خلفا للرئيس الراحل الباجى قايد السبسى، وذلك من بين 24 مرشحا، عقب إعلان المرشحين الرئاسيين، محسن مرزوق وسليم الرياحى الانسحاب من السباق نحو قصر قرطاج، ودعوة أنصارهما إلى التصويت لصالح المرشح المستقل وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدى.
 
 
 

 


تونس

الانتخابات

الرئاسه التونسيه

انتخابات الرئاسه التونسيه

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