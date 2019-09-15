الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية التونسية: نسبة المشاركة وصلت لـ 45.02%

كتب محسن البديوى - عامر مصطفى

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة فى الاقتراع بالانتخابات الرئاسية وصلت إلى 45.02%.

وقال فاروق بوعسكر، نائب رئيس هيئة الانتخابات التونسية، إنه لم يتم تسجيل خروقات كبيرة في عملية التصويت، كما أن عملية التصويت تمت ومرت بشكل جيد، وهناك مؤشرات إيجابية لعدد المصوتين في الانتخابات الرئاسية.