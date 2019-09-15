المنصورة تستعد للشتاء برفع كفاءة بلاعات صرف الأمطار

الدقهلية شريف الديب

وجه المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة برفع كفاءة بلاعات صرف الأمطار الكائنة بنطاق الحى استعدادا لاستقبال فصل الشتاء.

و قام قطاع الورشة الصناعية برئاسة حى غرب المنصورة اليوم بأشراف أشرف محمد عبد الواحد نائب رئيس الحى، والمهندس فتحى المحلاوى رئيس جهاز الخدمات، وأكرم السقا وكيل جهاز الخدمات بحى غرب المنصورة ، بمواصلة تطهير بلاعات تصريف مياه الأمطار ورفع المخلفات منها بشارع المشاية السفلية.

فيما شدد رئيس حى غرب المنصورة على التأكد من كفاءة كافة بلاعات صرف الأمطار المتواجدة بنطاق الحى بعد تطهيرها ورفع المخلفات منها بالتجربة العملية بواسطة ضخ مياه نافورى للتأكد من سلامتها وقدرتها على تصريف مياه الأمطار.