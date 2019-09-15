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المعهد القومى للمعايرة يستضيف 3 خبراء أجانب لتنفيذ مشروع الوقاية من الحريق

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:21 م
المعهد القومى للمعايرة يستضيف 3 خبراء أجانب لتنفيذ مشروع الوقاية من الحريق وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى

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استعرضت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدككتور محمد على توفيق، القائم بأعمال رئيس المعهد القومى للمعايرة حول استضافة المعهد ثلاثة خبراء أجانب، بهدف تنفيذ مشروع تركيب وتشغيل غرفة الانفجار الخاصة بمعمل الوقاية من الحريق والانفجار بشعبة مترولوجيا الكيمياء بالمعهد.

أشار التقرير إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار التعاون الدولى بين المعهد القومى للمعايرة المصرى NIS والمعهد الفيزيقى الألماني PTB، مضيفا أنه بتركيب هذا الجهاز يصبح المعمل هو الوحيد على مستوى جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط الذى يقوم بتحقيق السلامة والوقاية من الحريق والانفجار، مما يساهم فى تحسين خدمات الأمن الصناعى فى المصانع والشركات المختلفة.

ولفت التقرير إلى أن هذا التعاون يأتى فى ظل استمرار الشراكة المؤسسية بين البلدين مما يسهم بشكل كبير فى تحسين جودة المنتج المصرى والمضى قدما نحو دخول جمهورية مصر العربية كشريك أساسى للدول الأوربية فى اختبارات الصناعات الثقيلة.

من جانبه أشار الدكتور محمد على توفيق، إلى أن معمل الوقاية من الحريق والانفجار أصبح شريك أساسى فى كافة صناعات المحركات بإصدار شهادة الأمان EX وهى شهادة يعتد بها دوليا بكفاءة المحرك تحت أقصى ظروف التشغيل.


القومى للمعايرة

خبراء اجانب

الوقاية من الحريق

تحقيق السلامة والوقاية

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