القومى للمرأة يعقد اجتماعا لبحث ملف التمكين الاقتصادى للنساء

يعقد المجلس القومى القومى للمرأة، اليوم الأحد، اجتماعه الدورى، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، وبحضور جميع عضواته وأعضائه.

ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع أنشطة وإنجازات فروع المجلس فى المحافظات خلال الفترة الماضية، وأنشطة المجلس خلال الفترة المقبلة، وملف التمكين الاقتصادى للمرأة، الذى سيكون على أولويات اجتماع المجلس اليوم.

يذكر أن المجلس القومى للمرأة عقد مؤخرا لقاء بأبناء موظفى الأمانة العامة بالمجلس، بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس وإيمان خليفه الأمينة العامة للمجلس، حيث أكدت رئيسة المجلس خلاله، أن هذا اللقاء يعتبر الأول ضمن سلسة لقاءات سوف يعقدها المجلس لأبناء العاملين بالأمانة العامة للمجلس وذلك لمناقشة أفكارهم وأحلامهم للمستقبل وتكريم المتفوقين منهم وتشجيع الموهوبين.

كما أوضحت رئيسة المجلس خلال هذا اللقاء، أنه مع نهاية العام الدراسى القادم سوف يقوم المجلس بتكريم المتفوقين والمتفوقات فى دراستهم أو من حققوا نجاحات فى مجال الرياضة ، فضلا عن تنظيم معرضا لمواهبهم وابتكاراتهم وتكريم الأفكار المتميزة منها.