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الشرطة فى خدمة الشعب.. تسهيلات لكبار السن والمرضى بالجوازات

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:09 ص
الشرطة فى خدمة الشعب.. تسهيلات لكبار السن والمرضى بالجوازات تسهيلات لكبار السن-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
 
 
واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عدداً من المواطنين، وجميعهم من (كبار السن - ذوى الإعاقة - المرضى - غير القادرين على الحركة)، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.
 
        
 
 
 

جوازات

تسهيلات بالجوازات

كبار السن

مبادرات انسانية

مصلحة الجوازات

مساعدة كبار السن

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