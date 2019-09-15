سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس الجزائرى يستدعى هيئة الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:56 م
الرئيس الجزائرى يستدعى هيئة الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع رئيس الجزائر عبد القادر بن صالح، اليوم، رسميا على مرسوم استدعاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات 12 ديسمبر المقبل.

واستقبل عبد القادر بن صالح، اليوم بالجزائر العاصمة، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي الذى تم تزكيته في وقت سابق اليوم رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال اجتماع لمجلس السلطة المكلفة بتنظيم وبمراقبة الانتخابات، والمتكون من 50 عضوا يمثلون مختلف الكفاءات المهنية وشخصيات وطنية ومن المجتمع المدني وأساتذة جامعيين.

 
ونقل موقع النهار الجزائرى، أنه من المقرر أن يتم إعلان المراجعة السنوية للقوائم الإنتخابية الأسبوع القادم لتنتهي في 7 أكتوبر المقبل .
 
وعمليا هذه الخطوة بإمكانها تصل إلى انتخاب رئيس الجمهورية تحت إشراف إول لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات فى الجزائر ، والانتخابات التي سوف تهيأ لها كل الظروف.

المرسوم الرئاسي تطرق إلى بعض التفاصيل المتضمنة تنظيم الانتخابات في دورها الأول وحتى الدور الثاني الذي يأتي مباشرة بعد 15 يوم من إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية.

رئيس الجزائر

الهيئة الناخبة

استدعاء الهيئة الناخبة

الجزائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2020

اليوم السابع: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2020

موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

نتنياهو يتغزل فى قناة الجزيرة القطرية قبل ساعات من الصمت الانتخابى

نتنياهو يتغزل فى قناة الجزيرة القطرية قبل ساعات من الصمت الانتخابى

وزير الخارجية يؤكد عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة.. صور

وزير الخارجية يؤكد عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة.. صور

مسئول بالرقابة المالية يجيب عن أبرز 7 تساؤلات عن وثيقة التأمين على الطلاق؟

مسئول بالرقابة المالية يجيب عن أبرز 7 تساؤلات عن وثيقة التأمين على الطلاق؟

علماء الأمة بمؤتمر الأوقاف يشيدون بدور الرئيس السيسى فى مواجهة الإرهاب

علماء الأمة بمؤتمر الأوقاف يشيدون بدور الرئيس السيسى فى مواجهة الإرهاب

رئيس البرلمان الليبى يعلن اتخاذ البرلمان قرارا بإسقاط عضوية النواب المقاطعين

رئيس البرلمان الليبى يعلن اتخاذ البرلمان قرارا بإسقاط عضوية النواب المقاطعين

إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية التونسية بمقر السفارة فى مصر

إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية التونسية بمقر السفارة فى مصر

موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020

مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة