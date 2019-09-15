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الخارجية الروسية: مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الأوروبية يزور موسكو..الثلاثاء

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:14 م
الخارجية الروسية: مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الأوروبية يزور موسكو..الثلاثاء مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية فيليب ريكر
أ ش أ

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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية فيليب ريكر سيزور موسكو يومى 17 و 18 سبتمبر الجارى.

وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "أن المسئول الأمريكى سيجرى محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف".

وكان مصدر فى وزارة الخارجية الروسية صرح، أمس السبت، بأن موسكو وواشنطن تعقدان بانتظام مشاورات بشأن أمور من بينها تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية الروسية فى الولايات المتحدة.


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