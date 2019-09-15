التونسيون بمصر ينتخبون رئيسهم لليوم الثالث.. وبدء الفرز مساء اليوم

كتبت - إيمان حنا - تصوير كريم عبد العزيز

توافد التونسيون المقيمون بمصر على مقر السفارة التونسية منذ الثامنة صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم فى ثالث أيام الاقتراع على الانتخابات الرئاسية، ويستمر عمل اللجنة حتى السادسة مساء، ثم تبدأ أعمال الفرز وتعليق النتائج داخل مبنى السفارة استعداد لإعلان نتائج الجولة الأولى بعد غد الثلاثاء.

يتزامن هذا مع التصويت فى 44 دولة اخرى وانطلاق التصويت داخل تونس، وسط إجراءات تأمينية قوامها 70 ألف عنصر أمن موزعون على شوارع وولايات تونس لتأمين المقار الانتخابية والتى يصل عددها لـ4500 مركز اقتراع.

تشهد الانتخابات مشاركة مميزة للمرأة التونسية التى كانت أول من أدلى بصوته منذ اللحظة الأولى صباح أمس السبت.

وعبر أبناء الجالية لـ"اليوم السابع" عن حرصهم على المشاركة فى العملية الانتخابية كونهم يأملون أن تكون بداية الاستقرار ببلدهم بعد فترات عصيبة مرت بها؛ وفقا لما قالته؛ بلقاضى هاجر؛ مقيمة بمصر منذ 8 سنوات، والتى أكدت أنها جاءت لتختار رئيسها الجدير بمسئولية قيادة البلاد فى مرحلة حساسة.

وانطلقت انتخابات التونسيين فى الخارج الجمعة 13 سبتمبر وتستمر حتى يومى 14، 15 من نفس الشهر فيما ينتخب التونسيون في الداخل اليوم الأحد 15 سبتمبر، على أن يكون يوم السبت يوم الصمت الانتخابي، في حين من المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولى لهذه الانتخابات الثلاثاء المقبل.

ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فإن نسبة الإقبال بمكاتب الاقتراع حول العالم تشهد تزايدا.