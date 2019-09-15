التعليم تواصل تجهيز المدارس لاستقبال باقى الصفوف الدراسية الأسبوع المقبل

كتب محمود طه حسين

تواصل الإدارات التعليمية فى المديريات إنهاء تجهيز المدارس من أعمال صيانة واستلام الكتب من مخازن المديريات، استعدادًا لدخول باقى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى، بعد أن استقبلت المدارس طلاب الصفوف الأولى الأربعاء المقبل فى أول يوم بالعام الجديد.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن المدارس تعرف حالة الطوارئ ويتم تلاشى آى مشكلات داخل الفصول والمدرسة، والتأكد من أن جميع أعمال الصيانة تم الانتهاء منها قبل دخول الطلاب، مشددة على أنه سيتم تسليم الطلاب الكتب فى النظام القديم فور دخولهم المدارس الأسبوع المقبل.

وكانت الدراسة انطلقت الأسبوع المقبل فى رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى على أن يبدأ العام الدراسى الجديد فى الصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى 21 سبتمبر الجارى.