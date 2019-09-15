التأمين الصحى الشامل: التعاقد على تقديم خدمات للقطاع الخاص وفق تسعيرة معتمدة

كتب ـ وليد عبد السلام

كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أنه سيجرى التعاقد على حزمة الخدمات الطبية المقررة فى ظل النظام الجديد مع القطاع الخاص، وفقًا لقوائم التسعير المعتمدة التى كان قد جرى تحديدها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية .



وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن نظام التأمين الصحى الشامل يضمن توفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين، لافتة إلى أن "التأمين الصحى الشامل" يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة وجهة التمويل وجهة الرقابة، من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة مع تبنى آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، وضمان جودتها.



وكانت منظومة لتأمين الصحى الشامل انطلقت بمحافظة بورسعيد قبل شهرين، ليقع 920 ألف مواطن تحت المظلة التأمينية دون حد أقصى للعلاج.