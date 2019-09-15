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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:31 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم الأحد، منها جدول الدورى العام وموعد مباراة الأهلى والزمالك في الدور الأول، وإعلان الحكومة الانتهاء من تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، وصرف مرتبات شهر سبتمبر لموظفى الدولة.

 

1
 

الحكومة تعلن الانتهاء من تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات

 

2
 

القوات الخاصة المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا مشتركا لمكافحة الإرهاب

 

3
 

بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر لموظفى الدولة اليوم بمناسبة بدء العام الدراسى

4
 

وزارة الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء كانت تخطط لتنفيذ عمليات عدائية

5
 

مصرع 4 شباب انهارت عليهم صخرة جبلية أثناء التنقيب عن الذهب بمرسي علم

 

6
 

ضبط 6 ملايين عبوة ألعاب نارية قادمة من الصين عبر ميناء الإسكندرية

 

7
 

فيديو.. دار الإفتاء: ليس من حق المرأة أن تسأل زوجها عن راتبه الشهرى

 

8
 

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار شمال البلاد اليوم وغدا.. والقاهرة 33 درجة

 

9
 

اتحاد الكرة يحدد 19 أكتوبر موعد مباراة الأهلى والزمالك بالأسبوع الرابع للدورى.. وانتهاء الدور الأول 24 يناير

 

10
 

المصرى يفوز على بطل زنجبار 4 / 1 بالكونفدرالية.. ووادى يسجل "هاتريك"

 


جدول الدوري

الارصاد

الطقس

الاهلي والزمالك

مرتبات سبتمبر

اليوم السابع بلس

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