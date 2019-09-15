استكمال محاكمة المتهمين باستخدام "فحم الكوك" فى استخراج الذهب دون ترخيص

كتب عبد الله محمود

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بعد قليل، محاكمة المتهمين باستخدام فحم الكوك لاستخراج المعادن وخام المناجم الممثل فى الذهب والفضة بدون ترخيص، والتسبب فى خسائر للدولة بلغت 2 مليون جنيه.

وكشف تحقيقات النيابة في القضية برقم 34073 لسنة 2017 جنايات السلام، عن أن المتهمين "خالد.م" 48 سنه مدير شركة الفقي للاستيراد والتصدير، و"محمد .ع" 46 سنه مهندس كيميائي وشريك في الشركة المصرية للمعادن، و"ايهاب .ا" فني كيمائي والمدير المسئول لمصنع الشركة المصرية للمعادن استخدموا فحم الكوك كوقود فى أغراض الصناعة، دون موافقة جهاز شئون البيئة علي النحو المبين بالتحقيقات، كما لم يتخذوا الاحتياطات الضرورية لتقليل كمية الملوثات نواتج احتراق «فحم الكوك »، وذلك بأن خالفوا الاشتراطات الخاصة بالمداخن.