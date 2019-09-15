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استطلاع بريطانى: من حق اسكتلندا وأيرلندا الشمالية تقرير بقائهما بالمملكة المتحدة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:06 ص
استطلاع بريطانى: من حق اسكتلندا وأيرلندا الشمالية تقرير بقائهما بالمملكة المتحدة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
أ ش أ

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كشف استطلاع للرأى، عن أن غالبية الناخبين يعتقدون أنه يتعين على حكومة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون السماح لاسكتلندا وأيرلندا الشمالية باتخاذ قرار بشأن بقائهما ضمن المملكة المتحدة، وذلك عقب إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".
 
وأظهر الاستطلاع، الذى أجراه مركز (بى أم جي) للأبحاث لصالح صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، حسبما أوردت على موقعها الإلكترونى - أن أقلية من الناخبين فقط تعتقد أنه يتعين على رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الحيلولة دون إجراء استفتاءات أخرى.
 
من جانبه، أشاد زعيم كتلة الحزب القومى الأسكتلندى فى مجلس العموم البريطانى إيان بلاكفورد بنتائج الاستطلاع ووصفها بالـ "الهامة"، وأضاف أنه "من غير المقبول" أن تحاول حكومة بوريس جونسون منع إجراء استفتاء ثانِ بشأن هذا الأمر.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن الاستطلاع الذى شمل ألفا و504 أشخاص من انجلترا واسكتلندا وويلز، كشف أن 45% ممن أجرى عليهم الاستطلاع يعتقدون أنه على الحكومة البريطانية السماح بإجراء استفتاء ثان فيما يخص استقلال أيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة، فيما قال 30% إنه على الحكومة منع إجراء مثل هذا الاستفتاء.
 
غير أن رئيس الوزراء البريطانى، قال خلال زيارته لاسكتلندا، إنه لا يرى سببا "للتراجع" عن نتائج استفتاء عام 2014؛ والذى أظهر أن 55% ممن شملهم الاستطلاع يفضلون البقاء داخل المملكة المتحدة مقابل 45% رفضوا البقاء.
 

بريكست

الاتحاد الاوربى

اسكتلندا

ايرلندا الشماليه

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