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أهل رضيع بالعراق يحشون فمه بالقطن و يلقوه بصندوق نفايات بمستشفى كركوك

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:09 م
أهل رضيع بالعراق يحشون فمه بالقطن و يلقوه بصندوق نفايات بمستشفى كركوك الطفل بعد العثور عليه
محمد عبد المجيد

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انتشر فيديو صادم لطفل حديث الولادة مرمى فى كيس للنفايات فى المستشفى العام فى كركوك، ما أثار ضجة واسعة فى العراق.
 
 
و بحسب موقع قناة "العربية"، هزت صيحات بكاء الطفل التى علت فى الفيديو الذى لم يعرف ملتقطه، مدينة كركوك برمتها.
 
وروت ممرضات فى المستشفى، تفاصيل الحادث المروع، وقالت إحدى الممرضات إن عمال التنظيف فى مستشفى كركوك العام عثروا على طفل حديث الولادة داخل صندوق قمامة فى المرافق الصحية للمستشفى، ووجد الطفل يصارع الموت، محاولا التنفس بصعوبة بعد أن وضعت كميات من القطن فى فمه بهدف خنقه.
 
كما ذكرت الممرضات، أنه بعد العثور على الطفل، سارع قسم الخدج لأخذه ووضعه فى قسم الرعاية، لافتات إلى أنه بصحة جيدة ولا يعانى من أمراض، لكنه يعانى فقط من ضيق بسيط فى التنفس.
 
وأوضحت الممرضات، أن الطفل حديث الولادة، كان داخل كيس أسود، وقد وضع قطن طبى فى فمه بهدف قتله والتخلص منه.
 
وأضافت، أن عناصر شرطة مستشفى كركوك العام وبعد تلقيهم أخباراً من عمال التنظيف، حضروا إلى مكان الواقعة للمعاينة ومتابعة كاميرات المراقبة لمعرفة من رمى بالطفل، وبعدها تم نقل الطفل حديث الولادة إلى قسم الخدج.
 
من جانبها، أوضحت دائرة صحة كركوك قصة الطفل، حيث قالت فى بيان لها على صفحتها على فيسبوك: "نود إعلامكم بأن الطفل الذى عثر عليه فى المستشفى كان مرميا فى إحدى حاويات النفايات فى المرافق الصحية فى ردهة الطوارئ من قبل ذويه فى الساعة التاسعة و40 دقيقة صباح يوم الجمعة المصادف 13-9-2019".
 
وتم العثور عليه من قبل عمال التنظيف، وتم أخذه إلى الخدج بالسرعة الممكنة، والآن هو بحالة صحية جيدة، أما بالنسبة لذويه فقد قامت غرفة العمليات فى المستشفى وبالتعاون مع الجهات الأمنية بالتحرى عن ذويه من خلال كاميرات المراقبة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ذوى الطفل البريء.
 

العراق

طفل رضيع

مستشفى كركوك العام

صندوق نفايات

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