5.4 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بشارع الجمهورية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شدد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب الجارى تنفيذه بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج فى التوقيتات الزمنية المحددة والمقرر الانتهاء منها فى 5 أكتوبر القادم من العام الجارى.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ صباح اليوم يرافقه مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحى وكلية الهندسة بجامعة سوهاج وحى شرق سوهاج.

وأكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أن مشروع احلال وتجديد شبكات مياه الشرب بشارع الجمهورية يهدف إلى تحسين جودة المياه وانه تم الانتهاء من خط المياه بالجزء الغربى بداية من بنك الإسكندرية بشارع النيل حتى مسجد دياب نهاية شارع الجمهورية بطول 2 كيلو متر، وأنه جارى استكمال الجزء المتبقى لخط المياه بالجزء الشرقى بداية من تقاطع شارع 15 بشارع الجمهورية حتى شارع العضاضة بقلفاو بطول 1.5 كيلو متر وأن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 5.4 مليون جنيه.