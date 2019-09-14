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‏تحرير 57 محضرا بحملة تفتيشية مكبرة على مراكز شبين الكوم وتلا وبركة السبع

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:40 م
‏تحرير 57 محضرا بحملة تفتيشية مكبرة على مراكز شبين الكوم وتلا وبركة السبع حملات تموينية
المنوفية _محمد فتحى

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المختصة للمرور على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز، أسفرت عن تحرير 41 محضر مخالفة متنوعة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، عدم الالتزام بالمواعيد، مخالفة مواصفات - نقص وزن.

 

كما أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بأنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة على المحلات والأسواق التجارية بقرية أبو مشهور لضبط السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام والمنتهية الصلاحية وتم تحرير محاضر مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.وفى سياق متصل تم المرور على مخابز الوحدة المحلية بالبتانون بمركز ومدينة شبين الكوم وتم تحرير 16 محضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وشدد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لإحكام السيطرة على الأسواق والحد من التلاعب فى السلع الإستراتيجية حفاظًا على حقوق المواطنين .


المنوفيه

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محافظ المنوفيه

حملات تموينيه

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