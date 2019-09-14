سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 08:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

وفاة شاب بالشرقية بطلق نارى طائش فى زفة نقل "عفش عروسة"

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:31 ص
وفاة شاب بالشرقية بطلق نارى طائش فى زفة نقل "عفش عروسة" الشاب المتوفى
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب مصرعه بطلق خرطوش خلال مشاركته فى زفة نقل عفش عروسة، بمحافظة الشرقية.

وكانت قد استقبلت مستشفى خاص بمدينة بلبيس، أسامة الأعصر 20 سنة من قرية الكتيبة التابع للمركز، وتوفى متأثر بإصابته بطلق نارى.

وقال مصدر طبى بالمستشفى لـ"اليوم السابع" أن المصاب، تلقى طلقة خرطوش بالصدر واخترقت القلب والرئتين، وتوفى خلال محاولة إنقاذه.

وقال شهود عيان لـ "اليوم السابع"، إن الحادث وقع خلال احتفال الأهالى فى زفة نقل عفش عروسة، حيث أطلقت طلقات للاحتفاء بالزفة.

ويذكر أن هذة الواقعة الثانية التى تشهدها مدينة بلبيس خلال الأشهر الأخيرة بسبب زفة العفش، فسبق و توفيت سيدة إثر تلقيها طلقا للخرطوش من أحد المحتلفين، أثناء وفقها بشرفة منزلها لمشاهدة زفة عفش تمر من أسفله.

 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

بلبيس

زفة عفش عروسة

حفل زواج

زفة عروسة

نقل عفش عروسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف تحجز قطعة أرض من أراضى وزارة الإسكان فى المدن الجديدة فى 10 خطوات؟

كيف تحجز قطعة أرض من أراضى وزارة الإسكان فى المدن الجديدة فى 10 خطوات؟

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

ليفربول يبدأ "معارك سبتمبر" بمواجهة نيوكاسل فى الدوري الانجليزي

ليفربول يبدأ "معارك سبتمبر" بمواجهة نيوكاسل فى الدوري الانجليزي

الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة وراء حريق أرامكو فى بقيق وخريص

الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة وراء حريق أرامكو فى بقيق وخريص

ريال مدريد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات ضد ليفانتي

ريال مدريد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات ضد ليفانتي

5 معلومات عن مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم فى ذهاب دور الـ32 الافريقي

5 معلومات عن مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم فى ذهاب دور الـ32 الافريقي

كل ما تريد معرفته عن أسباب إصابة الأبقار بمرض الجلد العقدى × 5 معلومات

كل ما تريد معرفته عن أسباب إصابة الأبقار بمرض الجلد العقدى × 5 معلومات

احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثى الولادة بالسويس

اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثى الولادة بالسويس

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة لاستبدال التوك توك بالمينى فان

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة لاستبدال التوك توك بالمينى فان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة