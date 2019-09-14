وفاة شاب بالشرقية بطلق نارى طائش فى زفة نقل "عفش عروسة"

الشرقية - إيمان مهنى

لقى شاب مصرعه بطلق خرطوش خلال مشاركته فى زفة نقل عفش عروسة، بمحافظة الشرقية.

وكانت قد استقبلت مستشفى خاص بمدينة بلبيس، أسامة الأعصر 20 سنة من قرية الكتيبة التابع للمركز، وتوفى متأثر بإصابته بطلق نارى.

وقال مصدر طبى بالمستشفى لـ"اليوم السابع" أن المصاب، تلقى طلقة خرطوش بالصدر واخترقت القلب والرئتين، وتوفى خلال محاولة إنقاذه.

وقال شهود عيان لـ "اليوم السابع"، إن الحادث وقع خلال احتفال الأهالى فى زفة نقل عفش عروسة، حيث أطلقت طلقات للاحتفاء بالزفة.

ويذكر أن هذة الواقعة الثانية التى تشهدها مدينة بلبيس خلال الأشهر الأخيرة بسبب زفة العفش، فسبق و توفيت سيدة إثر تلقيها طلقا للخرطوش من أحد المحتلفين، أثناء وفقها بشرفة منزلها لمشاهدة زفة عفش تمر من أسفله.