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نقيب الأطباء يشيد بدراسة تغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبى خطوة جيدة

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:06 م
نقيب الأطباء يشيد بدراسة تغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبى خطوة جيدة الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء
كتبت آية دعبس

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ثمن الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، إعلان مجلس الوزارء الأخير، تبنيه دراسة تشريع  تغليظ عقوبة الإعتداء على الفريق الطبى والمنشآت الصحية، وذلك عقب تكراره بشكل شبه يومى، وأًبح يهدد تقديم الخدمة الطبية للمرضى.
 
قال خيرى فى بيان،: إن الإعتداء على الأطقم الطبية يتكرر يوميا، والإجراءات المتخذة لحماية العاملين فى المستشفى لتوفير بيئىة أمنة لعملهم سواء فى الأستقبال أو فى المستشفى عامة، فى الوقت الحالى، غير كافية، مشيرا إلى أن تلك الاجراءات تشمل،: توفير الحماية من الداخلية فى المستشفيات، وأيضا توفير المستلزمات والمستهلكات داخل المستشفيات، والإجراء الذى طالبنا به مرارا وتكرارا كنقابة الأطباء هو تغليظ  عقوبة الإعتداء على  الفريق الطبى والمستشفيات .
 
وأضاف النقيب قائلاً: إن تبنى مجلس الوزراء لهذا التشريع  يعطيه قوة، وهو الإجراء الرادع لمنع هذه الإعتداءات التى نتمنى اختفائها قريبا، وهى خطوة جديدة من مجلس الوزراء لكن نتمنى سرعة اصداره كقانون من مجلس النواب.
 
كانت وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، قد عرضت تقريراً عن حالات الاعتداء التي تتعرض لها أطقم العمل الطبية، والمنشآت والتجهيزات الطبية من جانب بعض المواطنين المترددين على تلك المستشفيات، مطالبة بدراسة تغليظ العقوبة على من يرتكب هذه الاعتداءات والتجاوزات، ووجه مجلس الوزراء بدراسة تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة المقررة على من يرتكب أية مخالفات في هذا الصدد.

نقابة الاطباء

مجلس الوزراء

الاعتداء على المنشات الطبية

الاعتداء على الاطباء

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