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نصائح للتعامل مع الشخصية النرجسية.. ممنوع النقد والصراحة مطلوبة

السبت، 14 سبتمبر 2019 04:00 ص
نصائح للتعامل مع الشخصية النرجسية.. ممنوع النقد والصراحة مطلوبة
فاطمة ياسر

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طبائع مختلفة وأشخاص مختلفة هذا هو طبائع الأشخاص، فنجد الشخص المرن والمتزن والمثالي والطيب والشرير ولكن الشخص النرجسي يعد من أصعب الشخصيات في التعامل لأنه يحتاج لطريقة معينة بشكل دائم في التعامل، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير التالي وفقا لموقع "webmed".  

طرق التعامل مع الشخص النرجسي

طرق التعامل مع الشخص النرجسي

 

وهناك العديد من النصائح الهامة التي يجب القيام بها أثناء التعامل مع أصحاب الشخصية النرجسية، ومنها:

-التعامل مع أصحاب الشخصية النرجسية يجب أن يكون عن طريقة الصراحة، فهم رغم حبهن الشديد للذات إلا أنهم لا يقبلون التقليل من ذاتهم عند إكتشافهم للكذب، ولذا الصراحة من الأمور الجيدة معهم.

-التعامل معهم يجب أن يكون مرتكزا على الجانب العاطفي، فالعاطفة  والحنان والاحتواء من أهم النصائح التي يجب القيام بها للتأثير عليه.

-تجنب انتقاده لأنه لا يفضل التعامل بهذه الطريقة التي تتسبب في شعوره بالعصبية المفرطة.

 


الشخص النرجسي

طرق التعامل مع الشخص النرجسي

كيفية التعامل مع الشخص النرجسي

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