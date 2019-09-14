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نتنياهو يلجأ لنشر صورة مع ترامب لكسب ود الناخبين الإسرائيليين

السبت، 14 سبتمبر 2019 05:44 م
نتنياهو يلجأ لنشر صورة مع ترامب لكسب ود الناخبين الإسرائيليين نتنياهو وترامب
كتب- هاشم الفخرانى

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قبل 3 أيام من انتخابات الكنيست التى ستجرى يوم الثلاثاء المقبل ، كثف حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو من الدعاية الانتخابية من أجل الفوز فى الانتخابات.

 

ونشرت هيئة الإذاعة والبث التلفزيونى الإسرائيلى تقريراً أوضحت فيه أن الليكود بدأ فى نشر صور تجمع رئيس الوزراء الإسرائيلى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتأكيد على قوة العلاقات بين الرئيس الأمريكى ونتنياهو .

 

وأشارت الهيئة إلى أن دعاية الليكود تأتى فى أعقاب اتهام نتنياهو، قيادة تحالف "أزرق-أبيض" المعارض له، المسئولية عن الوقوف وراء نشر تقرير صحفى يتحدث عن تجسس تل أبيب على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

 

وذكر نتنياهو أن حزب"أزرق- أبيض" ، مستعد لفعل أى شيء بغية كسب مزيد من دعم الناخبين قبيل انتخابات الكنيست وتشكيل حكومة يسارية، حتى لو أضر ذلك بهذه الأصول القيمة، أى علاقاتنا مع الولايات المتحدة وعلاقتى مع الرئيس ترامب.

 

ونفت السلطات الإسرائيلية بشدة تنفيذ استخباراتها مثل هذه العمليات فى الولايات المتحدة، كما أعرب ترامب أيضا عن قناعته بعدم صحة الخبر.

 

 


بنيامين نتنياهو

اسرائيل

تل ابيب

ترامب

الولايات المتحدة

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