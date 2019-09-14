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نتنياهو لترامب: لم يكن للدولة اليهودية صديق أكبر منك فى البيت الأبيض

السبت، 14 سبتمبر 2019 07:05 م
نتنياهو لترامب: لم يكن للدولة اليهودية صديق أكبر منك فى البيت الأبيض بنيامين نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

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رد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على تغريدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه لا يصدق التقارير التى تدعى تجسس إسرائيل على مسئولى البيت الأبيض.

وقال نتنياهو فى تغريدة له على موقع "تويتر" :" شكرا لك يا صديقي العزيز الرئيس ترامب. لم يكن للدولة اليهودية صديق أكبر منك في البيت الأبيض. أتطلع إلى لقائنا في مقر الأمم المتحدة الذي من شأنه دفع معاهدة الدفاع المشترك التاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل قدما".

نتنياهو
نتنياهو

وأضاف نتنياهو :"معا سنواصل العمل دون هوادة في إطار معركتنا المشتركة ضد الإرهاب، تهانينا على نجاحكم الأخير ضد نجل بن لادن".

وكان ترامب قال أمس الجمعة : "لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا. إننى بالفعل يصعب على تصديق ذلك"، مؤكدًا أنه يتمتع بعلاقات جيدة جدًا مع إسرائيل.

كما أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية رحبت بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، مُضيفًا "كل شئ ممكن، لكننى لا أصدق هذا الأمر".


بنيامين نتنياهو

اسرائيل

تل ابيب

دونالد ترامب

البيت الابيض

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