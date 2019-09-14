موجز المحافظات.. قهوجى يغتصب ابنته وتحمل منه سفاحا بالإسكندرية

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة اليوم على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

قهوجى يغتصب ابنته وتحمل منه سفاحا بالإسكندرية.. والنيابة تحبسه 15 يوما





صور.. إزالة تجمعات مياه الأمطار من بعض شوارع مدينة مرسى مطروح





تنفيذ نموذج محاكاة لكيفية التعامل مع السيول والأمطار الغزيرة بمطروح





استعدادات مكثفة بالبحيرة لمواجهة سقوط الأمطار والسيول فى فصل الشتاء





وزير قطاع الأعمال يتفقد ستاد المحلة.. ويؤكد: أنا أهلاوى وياما اتغلبنا من المحلة





محافظ الشرقية يحيل طبيب نساء للتحقيق بسبب تركه فوطة عمليات فى بطن مريضة





محافظ كفر الشيخ يحيل 28 طبيباً وموظفاً بمستشفى الحميات ببيلا للتحقيق





وكيل صحة دمياط يحيل المتغيبين بمستشفى فارسكور للتحقيق







