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مقتل أربعة جنود باكستانيين فى هجومين ارهابيين على الحدود الغربية

السبت، 14 سبتمبر 2019 07:04 م
مقتل أربعة جنود باكستانيين فى هجومين ارهابيين على الحدود الغربية جنود باكستانيين -أرشيفية
وكالات

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لقى أربعة جنود باكستانيين حتفهم فى هجومين ارهابيين فى منطقتين حدوديتين باقليم خيبر بختون خوا.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، ذكر بيان للجيش الباكستاني ان الهجوم الاول استهدف فريقا فنيا من القوات المسلحة يقوم بتركيب السياج على الحدود الباكستانية الأفغانية عندما أطلق ارهابيون النار من الجانب الآخر للحدود مما أدى الى مقتل ثلاثة جنود واصابة جندي آخر بجروح .

وفي الهجوم الثاني أطلق مسلحون النار على دورية للقوات المسلحة في منطقة سبين وام في مقاطعة وزير ستان الشمالية في وقت متأخر من ليلة الجمعة وجرى تبادل اطلاق النار ما اسفر عن قتل جندي واثنين من المسلحين .


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