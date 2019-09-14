مصطفى كمال رئيسا للإرشاد الدينى والمكتبات بأوقاف بنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

قرر الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الاوقاف ببنى سويف، تكليف الشيخ مصطفى كمال صبحى، بالعمل رئيسا للإرشاد الدينى والمكتبات بالمديرية بدلا من الشيخ عادل حيدر، الذى تم إلغاء انتدابه وعودته إمام مسجد بإدارة مركز بنى سويف.