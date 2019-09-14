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مصطفى كمال رئيسا للإرشاد الدينى والمكتبات بأوقاف بنى سويف

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:58 م
مصطفى كمال رئيسا للإرشاد الدينى والمكتبات بأوقاف بنى سويف الشيخ مصطفى كمال صبحى
بنى سويف - أيمن لطفى

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قرر الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الاوقاف ببنى سويف، تكليف الشيخ مصطفى كمال صبحى، بالعمل رئيسا للإرشاد الدينى والمكتبات بالمديرية بدلا من الشيخ عادل حيدر، الذى تم إلغاء انتدابه وعودته إمام مسجد بإدارة مركز بنى سويف.

 

يذكرأن رئيس قسم الإرشاد الدينى الجديد تولى العمل بعدة مواقع منها، إمام مسجد الجزيرة الغربية بمنطقة الحميات بمدينة بنى سويف، مسئول لجنة الفتوى بمديرية الأوقاف، عضوا بالمدرستين العلمية والقرآنية، وعضوا  بلجان التحكيم  والاختبارات بالمديرية.                                                                     
 
 
 

 


مديريه الاوقاف ببنى سويف

الارشاد الدينى والمكتبات

المدرسه القرانيه

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