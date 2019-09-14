مسئول بريطانى: الخروج بلا صفقة "غير منطقى" ولا يعنى الانفصال عن أوروبا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن فكرة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى بدون صفقة تعنى انفصالًا تامًا عن الاتحاد الأوروبي أمر "غير منطقى" ، وفقًا لما ذكره فيليب ريكيروفت ، السكرتير الدائم السابق في وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ووعد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر "بأى شكل من الأشكال" - وألمح إلى أنه يمكن أن يحاول الالتفاف على تشريع يفرض عليه طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد حث زعيم حزب "بريكست" ، نايجل فاراج الذي تغلب حزبه على حزب المحافظين فى انتخابات البرلمان الأوروبى في مايو ، رئيس الوزراء على تسليم "خروج نظيف " من خلال المغادرة دون صفقة.

لكن ريكيروفت، قال لصحيفة "الجارديان" إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة سيمثل بداية لسلسلة معقدة من المفاوضات.

وأضاف: "لن يكون انفصالا سهلا: ما تقوم به هو إخراجنا بشكل قانوني من الاتحاد الأوروبي. لكن ما لا يمكن فعله هو إلغاء كل الروابط الاقتصادية الوثيقة التي تربطنا بالاتحاد الأوروبي ، والتي يعتمد عليها الكثير من تجارتنا كدولة. كما أننا لا نريد التراجع عن جميع العلاقات الأمنية الوثيقة التي تربطنا بالاتحاد الأوروبي".

وتابع: "نظراً لأهمية هذه الروابط بالنسبة لكل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، فسيظل من المهم للغاية التعبير عن تلك العلاقات من خلال علاقة رسمية. بمعنى آخر ، سيتعين علينا التفاوض - وسيبدأ التفاوض حول العلاقة المستقبلية مع المواطنين والمال والحدود في جزيرة أيرلندا."لذا فإن فكرة عدم وجود صفقة تعني بطريقة ما أننا نستطيع أن ندير ظهورنا على الاتحاد الأوروبي وكسر جميع علاقاتنا غير منطقية".