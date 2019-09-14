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مسؤول سودانى يلتقى وفدا فرنسيا من وزارتى التعاون الدولى والمساعدات الانسانية

السبت، 14 سبتمبر 2019 05:37 م
مسؤول سودانى يلتقى وفدا فرنسيا من وزارتى التعاون الدولى والمساعدات الانسانية رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك
وكالات

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التقى وكيل وزارة المالية السودانى الدكتور عبد المنعم محمد الطيب، اليوم، الوفد الفرنسى الفنى المشترك بين وزارتى التعاون الدولى و المساعدات الإنسانية الفرنسية برئاسة جان فرانسوا الذي يزور الخرطوم حالياً .

ووفقا لما تم نشره على وكالة الأنباء السعودية،جرى خلال اللقاء بحث الترتيبات اللازمة والكفيلة في المرحلة القادمة والتي تأتي في مجالات التعاون بين البلدين لا سيما المجال الاقتصادي والوقوف على أولويات السودان واحتياجاته في المرحلة المقبلة ، إضافة إلى بحث التحضير لزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسى للسودان فى 16 من الشهر الجارى .  


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