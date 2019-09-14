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محادثات روسية أمريكية حول رفع عدد الدبلوماسيين فى البلدين

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:19 م
محادثات روسية أمريكية حول رفع عدد الدبلوماسيين فى البلدين السفير الأمريكى لدى موسكو
موسكو /أ ش أ/

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أكد جون هانتسمان، السفير الأمريكى لدى موسكو، اليوم السبت، أن ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة أجروا محادثات حول إمكانية رفع عدد دبلوماسييها فى البلدين.

وقال هانتسمان، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، إنه تم إجراء محادثات حول العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة وسبل رفع عدد الكوادر الضرورية فى كلا البلدين لتنفيذ العمل الدبلوماسى.

من جانبه، أكد مصدر فى الخارجية الروسية، أن موسكو وواشنطن تجريان مشاورات دائمة بشأن تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية لروسيا فى الولايات المتحدة.

 


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جون هانتسمان

العلاقات الدبلوماسية

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