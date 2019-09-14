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قطع الكهرباء عن مدينة طوخ بالكامل فى القليوبية لمدة 3 ساعات

السبت، 14 سبتمبر 2019 05:00 ص
قطع الكهرباء عن مدينة طوخ بالكامل فى القليوبية لمدة 3 ساعات إنقطاع الكهرباء - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات مركز ومدينة طوخ، اليوم السبت، وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات، لمدة 3 ساعات من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة من صباح اليوم نفسه.

وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مدينة طوخ بالكامل، وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.

وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 3 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.

 

 


اخبار القليوبية

كهرباء القليوبية

قطع التيار الكهربائي

طوخ

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