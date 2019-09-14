فى ذكرى ميلاده.. من هو دميترى ميدفيديف الذى أعاد بوتين لـ"الكرملين"

كتب : أحمد علوى

يعد دميترى ميدفيديف رئيس الوزراء الروسى أحد أبرز السياسيين الروسى، والذين لهم ألفضل فى منح الرئيس الحإلى فلادمير بوتين فرصة لعودة إلى الاضواء مجدداً ودخول قصر الكرملين، فبعد ولايتى بوتين الرئاسيتين فى ألفترة ما بين عام 2000 إلى 2008، تولى ميدفيديف منصب رئيس الجمهورية عبر انتخابات مثيرة، ليعود بعد ولايته بوتين مجدداً إلى الرئاسة منذ عام 2012 وحتى الآن.

وفيما يلى تعرف على أبرز المحطات فى حياة دميترى ميدفيديف

فى مثل هذا اليوم من عام 1965 ولد دميترى ميدفيديف فى مدينة لينيجراد سابقا (سان بطرسبورج) ،حيث أنهى تعليمه الجامعى وتخرج من كلية الحقوق.

تسلم مدفيديف عام 1999 منصب نائب رئيس ديوان الحكومة الروسية قبل أن يشغل منصب النائب الأول لرئيس ديوان رئيس الجهورية ويصبح فى العام 2003 رئيسا للديوان.

اما فى شهر نوفمبر من عام 2005 فقد تم تعين ميدفيديف نائبا لرئيس الحكومة الروسية، قبل ان يفوز بمقعده على كرسى الرئاسى فى مطلع شهر مارس من عام 2008.

وفى مايو من عام 2012 تولى دميترى ميدفيديف منصب رئيس الحكومة الروسية، بجانب رئاسته ل حزب "روسيا الموحدة"، وهو أيضا عضو فى مجلس إدارة شركة "جاز بروم" العملاقة.

ومن ابرز السمات الشخصية لميدفيديف هو شغه الكبير بكل ما يتعلق بالابتكارات والتقينات الإلكترونية الحديثة وكذلك وسائل التواصل الاجتماعى عبر الآنترنيت، وعشقه للتصور الضوئى.

فبعد ولايتى بوتين الرئاسيتين فى الفترة ما بين عام 2000 إلى 2008، تولى ميدفيديف منصب رئيس الجمهورية عبر انتخابات مثيرة، ليعود بعد ولايته بوتين مجدداً إلى الرئاسة منذ عام 2012 وحتى الآن.