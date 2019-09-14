ضبط متهمين بحوزة كل منهما بندقية خرطوش بالضبعة وسيدى برانى

مطروح - حسن مشالى

تمكن ضباط مباحث قسمى شرطة الضبعة وسيدى برانى، من ضبط شخصين وبحوزة كل منهما سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى من ضبط "عمر ع ا " مواليد 1990، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش بروحين عيار 12 مم وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برانى والقوة المرافقة له، أثناء المرور الأمنى من ضبط "محمد ر ط "، مواليد 1990 وبحوزته سلاح نارى، عبارة عن بندقية خرطوش تركية الصنع عيار 12 مم، وعدد 30 طلقة من ذات العيار ومطواة قرن غزال.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح والطلقات بغرض صيد الطيور المهاجرة، وتم التحفظ على المتهمين والسلاح المضبوط، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.