ضبط المتهم بقتل شاب بطلق خرطوش أثناء نقل عفش عروسة فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس بالشرقية، اليوم، القبض على المتهم بقتل شاب بطلق خرطوش بطريق الخطأ، أثناء نقل عفش عروسة بقرية الكتيبة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم فى الواقعة وجارى عرض المتهم على النيابة العامة.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمر رؤوف، مدير مباحث الشرقية، يفيد بلاغا من المقدم مصطفى رشاد، نائب مأمور مركز شرطة بلبيس، بوصول" أسامة محمود محمد الأعصر" 22 سنة مقيم قرية الكتيبة دائرة مركز بلبيس، لمستشفى بلبيس العام، جثة هامدة أثر إصابته بخرطوش بالصدر والبطن.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، بمعرفة الرائد إسلام عواد، رئيس المباحث، وبرئاسة المقدم رائد ربيع، مفتش مباحث بلبيس، والعقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، أثناء مشاركة المجنى عليه فى نقل عفش عروسة بالقرية، قام شخص يدعي" أمير م ح ال" 23 سنة نجار مقيم كفر أيوب بإطلاق أعيرة نارية، ابتهاجا بنقل العفش، أصابت أحدى الطلقات المجنى عليه وتوفى فى الحال، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والسلاح النارى، بندقية خرطوش، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة.