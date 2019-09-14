صور.. ضبط 3 طن كبده غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

ضبطت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالقليوبية مصنع غير مرخص لتقطيع الكبده المستوردة بمنطقة كوم أشفين التابعه لمركز قليوب وتم ضبط 3 أطنان كبده غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

شارك فى الحملة الدكتور أيمن هشام الشعراوى رئيس قسم التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالقليوبية والعقيد وائل رشاد رئيس قسم التفتيش على المحلات بالإدارة العامة لمباحث التموين وتم التحفظ على المضبوطات وجارى إستكمال باقى الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وفى هذا السياق ذاته حذر الدكتور أيمن هشام الشعراوى من شراء الكبده المستوردة من مصادر غير موثوق فيها ويجب شرائها فى الحاله المجمدة كما أوصى الدكتور أيمن الشعراوى أيضا باستهلاك الكبده البلدى بديلاً عن الكبده المستوردة إن أمكن.

الحملة التموينية (1)



الحملة التموينية (2)



الحملة التموينية (3)



الحملة التموينية (4)



الحملة التموينية (5)