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صور.. اضبط مخالفة.. هويس ترعة القاصد يتحول لمقلب قمامة بطنطا

السبت، 14 سبتمبر 2019 03:00 ص
صور.. اضبط مخالفة.. هويس ترعة القاصد يتحول لمقلب قمامة بطنطا هويس ترعة القاصد يتحول لمقلب قمامة بطنطا
الغربية – مصطفى عادل

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يشهد هويس ترعة القاصد بطنطا بمحافظة الغربية، كارثة بيئية حقيقية، بعد أن حوله الأهالى إلى مقلب للتخلص من القمامة، وإلقائها بالمجرى المائى، على مرأى ومسمع من المسئولين دون أي تدخل لوضع حل لهذه الكارثة البيئية.

ورصد" اليوم السابع" تراكمات القمامة بالهويس إلى جانب وجود كميات كبيرة من القمامة على جانب الهويس وانبعاث الروائح الكريهة منها، دون أى تحرك من المسئولين بمديرية الري أو الحي لرفع القمامة، لمنع تلوث المياه.

مخالفة (1)
مخالفة (1)

 

مخالفة (2)
مخالفة (2)

 

مخالفة (3)
مخالفة (3)

 

مخالفة (4)
مخالفة (4)

 

مخالفة (5)
مخالفة (5)

 

مخالفة (6)
مخالفة (6)

 


محافظة الغربيه

هويس ترعة القاصد

طنطا

تراكمات قمامة

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