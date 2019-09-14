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شاب مصرى ضمن الشباب الأكثر تأثيرا فى أوروبا وأفريقيا لعام 2019

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:23 م
شاب مصرى ضمن الشباب الأكثر تأثيرا فى أوروبا وأفريقيا لعام 2019 حسن غزالي مؤسس عام المكتب الأفريقى
كتبت أسماء نصار

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اختارت مؤسسة القيادة الشابة الأفريقية Pan African Youth leadership foundation المصرى حسن غزالى مؤسس عام المكتب الأفريقى بوزارة الشباب ونائب رئيس الاتحاد الأفريقى، ضمن قائمة أكثر 30 شابًا تأثيرا فى أوروبا وأفريقيا لعام 2019 بناءً على الإنجازات التى حققها كقائد شاب فى مجال العمل الشبابى الأفريقى مع القواعد الشعبية على المستوى الوطنى، الإقليمى والقاري.

ووجهت دعوة "للغزالي" لاستلام التكريم ولحضور قمة الشباب الأفرواوروبية والتى سيتم عقدها لأول مرة يوم 28 سبتمبر الجارى فى العاصمية الجامبية بانجول تحت بحضور السيدة الأولى فاتوماتو باه بارو وبحضور سفير الاتحاد الأوروبى فى جامبيا أتيلا لاچوس.

وتأتى قمة الشباب الأفروأوروبية الاولى تحت شعار "ليسوا صغارا على القيادة" والتى ستضم ممثلين عن مؤسسات شبابية، مستثمرين، وجمعيات شبانية من القارتين بهدف الدمج وتوسيع التعاون.

يذكر أن جامبيا قد شهدت العديد من القرارات الأفريقية التى تتناول ملفات الشباب وعلى رأسها ميثاق الشباب الأفريقى والذى تم إقرارة عام 2006 فى قمة رؤساء الدول والحكومات والتى تعتبر أهم وثيقة شبابية معنية بحقوق الشباب الأفريقي.


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حسن غزالي

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