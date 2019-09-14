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س وج..ما هي الحمي الروماتزمية وطرق علاجها؟

السبت، 14 سبتمبر 2019 05:00 م
س وج..ما هي الحمي الروماتزمية وطرق علاجها؟ الحمى الروماتزمية
فاطمة ياسر

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الحمي الروماتزمية من الأمراض الخاصة بالمناعة الذاتية داخل الجسم، ويصاب بها الكثيرون دون أن يشعروا بأي أعراض كما أنها من الأمراض التي يصعب تشخيصها، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي كل ما يخص هذا المرض وفقا لموقع "webmed".

ما هو مرض الحمي الروماتزمية؟

يعد من الأمراض المتنشرة ولكن يصعب تشخصيها فهي من الأمراض المناعية التي يصاب بها الشخص عادة بعد التعرض لإلتهاب في الحلق، ولذا الأطفال الذي يعانون من اللوز عدة مرات يجب عليها استئصالها تجنبا للمضاعفات.

ما هي مضاعفات مرض الحمي الروماتزمية؟
 

في حالة إهمال علاج الحمي الروماتزمية  تتعرض بعض أعضاء الجسم لمشاكل مختلفة، منها زيادة فرص الإصابة بالجلطات ومشاكل في القلب والأوعية الدموية، والمخ ومفاصل الجسم.

ما هي أعراض الإصابة بالحمي الروماتزمية؟
 

هناك العديد من الأعراض التي يجب توخي الحذر منها والتعرف عليها تجنبا للمضاعفات، ومنها:

-ألم شديد في اتجاه القلب، تعد من أبرز الأعراض التي تشير لإصابة الشخص بالحمي الروماتزمية.

-التهاب المفاصل والشعور بألم يصعب تحمله بعض الشيء، وخاصة في الركبتين.

-ظهور كتل تحت الجلد تعد من علامات أو أعراض الإصابة بالحمي الروماتزمية.

-ظهور طفح جلدي وهذا العرض يصاب به بعض المرضي.

-التعرض للإصابة باضطرابات في الحركة عند المشي.

ما هي التحاليل التي توضح الإصابة بمرض الحمي الروماتزمية؟

صورة الدم الكامل "cbc" تعد أكثر التحاليل التي توضح حقيقة الإصابة بالمرض، لأن في حالة الإصابة ترتفع نسبة خلايا الدم البيضاء، وزيادة ترسيب كرات الدم الحمراء.

ما هو علاج الحمي الروماتيزمية؟
 

استخدام المضاد الحيوي يحتوي علي مادة البنسلين، مع أسبرين أطفال لتنظيم نسبة السيولة في الدم.

 


الحمي الروماتزمية

اعراض الحمي الروماتزمية

اسباب الحمي الروماتزمية

علاج الحمي الروماتزمية

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