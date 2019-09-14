سقوط "نصاب" بالغربية استولى على أموال مواطنين بحجة تسفيرهم لأداء الحج

الغربية – مصطفى عادل

تمكن العقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، من ضبط نصاب مقيم قرية شبراملس مركز زفتى، سبق اتهامه فى قضيتى نصب ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا نصب، بعد قيامه بالاستيلاء على أموال 14 شخص بحجة توفير وظائف لهم بالحكومة، وتسفير بعضهم لأداء فريضة الحج.

كانت بلاغات قد تعددت أمام رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيام "حسن.ع.م" عبد مواليد 1952 بالمعاش ومقيم قرية شبرا ملس مركز زفتى والسابق اتهامه فى قضيتى "نصب" آخرهم القضية رقم 4304 جنح مركز زفتى "نصب" بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 281ألف جنيه مقابل تعيينهم ببعض الجهات الحكومية وتسفير البعض منهم لأداء مناسك الحج، وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية للشاكيين.

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهم وبتقنيين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا نصب، وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الاموال العامة صحة تلك الوقائع، وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاط فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تعيينهم ببعض الجهات الحكومية وتسفيرهم لأداء مناسك الحج، وهروبه من محل إقامته خشية ضبطه نظرا لملاحقة الشاكين له

وبتقيين الإجراءات تمكن العقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الاموال العامه من ضبط المتهم المذكور حال تردده على محل إقامته بناء على معلومات سابقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع سالفة الذكر وتعهد برد المبالغ المالية للشاكين.

وفى وقت لاحق تبلغ لمركز شرطة زفتى من 14مواطنا ضد المتهم المذكور عقب علم الشاكين بضبطه واتهموه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 689 ألف جنيه، مقابل توفير فرص عمل لهم وتسفيرهم لأداء فريض الحج، وتم إحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.