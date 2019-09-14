سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 08:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: كابولوف يستقبل وفد طالبان ويؤكد أهمية استئناف المفاوضات

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:00 ص
روسيا: كابولوف يستقبل وفد طالبان ويؤكد أهمية استئناف المفاوضات طالبان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 استقبل مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، وفد حركة طالبان، وأكد على ضرورة استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.
 
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، امس الجمعة: "استقبل مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، وفد حركة طالبان. وقد أكد الجانب الروسي على ضرورة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان ... وبدورها، أكدت حركة طالبان استعدادها لمواصلة الحوار مع واشنطن"،وفقا لوكالة انباء سبوتنيك الروسية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن تعليق مفاوضات السلام مع حركة طالبان، واصفاً إياها "بالميتة"، وأنها "بالنسبة له قد انتهت بعد اعتراف الحركة بشن هجوم أدى إلى مقتل عسكري أمريكي". كما توعد الحركة بتوجيه ضربات جديدة بعد إلغاء محادثات السلام معها.
 

طالبان

روسيا

امريكا

واشنطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حصدت 22 مليون مشاهدة فى يوم.. شاهد أغنية Don’t Call Me Angel

حصدت 22 مليون مشاهدة فى يوم.. شاهد أغنية Don’t Call Me Angel

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

ليفربول يبدأ "معارك سبتمبر" بمواجهة نيوكاسل فى الدوري الانجليزي

ليفربول يبدأ "معارك سبتمبر" بمواجهة نيوكاسل فى الدوري الانجليزي

90 مليون دولار تنتظر فيلمJoker فى أول 3 أيام عرض

90 مليون دولار تنتظر فيلمJoker فى أول 3 أيام عرض

كيف تحجز قطعة أرض من أراضى وزارة الإسكان فى المدن الجديدة فى 10 خطوات؟

كيف تحجز قطعة أرض من أراضى وزارة الإسكان فى المدن الجديدة فى 10 خطوات؟

الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة وراء حريق أرامكو فى بقيق وخريص

الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة وراء حريق أرامكو فى بقيق وخريص

ريال مدريد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات ضد ليفانتي

ريال مدريد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات ضد ليفانتي

5 معلومات عن مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم فى ذهاب دور الـ32 الافريقي

5 معلومات عن مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم فى ذهاب دور الـ32 الافريقي

كل ما تريد معرفته عن أسباب إصابة الأبقار بمرض الجلد العقدى × 5 معلومات

كل ما تريد معرفته عن أسباب إصابة الأبقار بمرض الجلد العقدى × 5 معلومات

احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة