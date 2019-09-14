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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 14/9/2019 بمحافظات مصر

السبت، 14 سبتمبر 2019 12:02 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 14/9/2019 بمحافظات مصر درجات الحرارة - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 32
شبين الكوم 24 32
طنطا 24 31
دمنهور 24 30
الإسكندرية 25 29
بلطيم 24 30
مطروح 24 29
السلوم 22 28
سيوة 20 32
بورسعيد 24 29
دمياط 24 29
الزقازيق 23 33
الإسماعيلية 21 33
السويس 23 32
العريش 21 30
رفح 20 30
رأس سدر 23 31
نخل 17 31
نويبع 26 32
طابا 23 31
كاترين 17 30
الطور 26 31
شرم الشيخ 26 35
الغردقة 25 35
مرسى علم 28 34
الفيوم 23 33
بنى سويف 23 33
المنيا 23 34
أسيوط 24 35
سوهاج 25 36
قنا 25 37
الأقصر 25 37
أسوان 28 38
أبوسمبل 24 39
الوادى الجديد 24 38
شلاتين 27 36
أبو رماد 26 35
حلايب 27 34
رأس حدربة 29 34
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 42
المدينة 27 43
الرياض 26 41
المنامة 31 38
أبوظبى 30 40
الدوحة 28 41
الكويت 26 44
دمشق 14 33
بيروت 25 30
عمان 16 31
القدس 19 29
غزة 22 29
بغداد 25 41
مسقط 29 33
صنعاء 14 25
الخرطوم 28 39
طرابلس 21 28
تونس 21 31
الجزائر 23 34
الرباط 17 26
نواكشوط 26 34
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 10 28
اسطنبول 18 27
إسلام آباد 25 35
نيودلهى 26 33
جاكرتا 22 32
بكين 17 28
كوالالمبور 24 32
طوكيو 21 27
أثينا 22 29
روما 16 30
باريس 13 27
مدريد 18 23
برلين 09 20
لندن 12 21
مونتريال 13 22
موسكو 08 16
نيويورك 19 23
واشنطن 22 29

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