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حقوق يفقدها المحكوم عليه فى جناية.. تعرف عليها

السبت، 14 سبتمبر 2019 05:30 ص
حقوق يفقدها المحكوم عليه فى جناية.. تعرف عليها حبس - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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نص قانون العقوبات على أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم معه حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:

أولاً) القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.

ثانياً) التحلى برتبة أو نيشان.

ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.

ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.

خامساً) عدم بقائه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.

سادساً) عدم صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً فى العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


قانون العقوبات

المزايا التى يحرم منها المحكوم عليه فى جناية

شروط الشهادة أمام المحاكم

الحقوق والمزايا التى يحرم منها المتهم

اخبار

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