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حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 13 كيلو حشيش وأفيون بالعبور

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:06 م
حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 13 كيلو حشيش وأفيون بالعبور حبس - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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أمر محمد غالب رئيس نيابة العبور، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتجارهما فى المواد المخدرة، وعثر بحوزتهما على 12 كيلو جرام حشيش وكيلو جرام أفيون .

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بورود معلومات للعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بقيام "إبراهيم  ع ع " 34 عاما عاطل، و"محمد ع م" 37 عاما عاطل بالتردد علي دائرة قسم العبور لممارسة نشاط إجرامية يتمثل في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما أسلحة نارية وذخائر.
 
عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما حال سيرهما بسيارة ملاكي بطريق "مصر -الإسماعيلية "الصحراوي بناحية جمعية الأمل دائرة القسم ، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي " بندقية آليه عيار،13 خزينة ،197 طلقة من ذات العيار، بندقية خرطوش عيار 12 ملليمتر  ، 119 فرش من مخدر الحشيش تزن حوالي 11.900 كيلو جرام و لفافة إسطوانية بداخلها كمية من الأفيون المخدر تزن حوالي 1 كيلو جرام و 37 ألف جنيه، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة.
 
 
 
 

 


العبور

مخدرات

افيون

مديرية امن القليوبية

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