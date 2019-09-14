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جامعة النهضة تحتفل ببدء الدراسة بـ"الطب".. والرشيدى يعلن افتتاح "العلاج الطبيعى"العام المقبل

السبت، 14 سبتمبر 2019 11:44 م
جامعة النهضة تحتفل ببدء الدراسة بـ"الطب".. والرشيدى يعلن افتتاح "العلاج الطبيعى"العام المقبل الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة
كتب وائل ربيعى تصوير حسام عاطف

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نظمت جامعة النهضة، احتفالية بمناسبة افتتاح كلية الطب بالجامعة بالشراكة مع جامعة فيينا الطبية الأقدم فى أوروبا، والتى تعد من أقدم مدارس الطب على مستوى القارة الأوروبية والعالم.
 
وعرضت جامعة النهضة، خلال الاحتفالية فيلما تسجيلى عن الجامعة وكلية الطب وشراكتها مع جامعة فيينا الطبية وأكاديمية الفنون المنشأة بالجامعة بقيادة المايسترو سليم سحاب، وكذلك الأنشطة الطلابية والمطاعم والملاعب التى أنشأتها الجامعة مؤخرا.
 
من جانبه، أعلن محمد الرشيدى، رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة، أن الجامعة تأمل فى بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعى خلال العام المقبل ليتم استكمال المنظومة الطبية بجامعة النهضة.
 
قال الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة، إن جامعة النهضة أنجزت العديد من الأعمال فى تطوير محافظة بنى سويف والميادين المحيطة بها، موضحا أن الجامعة بها 6 كليات وهى شابة عمرها 15 سنة، قائلا: "حصلنا على قرار منذ عامين لتأسيس كلية الطب بالشراكة مع أقدم جامعة طبية فى أوروبا المنشأة منذ 750 سنة والمشوار طويل وليس سهلا ومصرين على أن خريجينا يكونوا من أفضل الخريجين فى المجال الطبى والعلاج فى مصر".
 
وأضاف الملاحى، بكلمته خلال افتتاح كلية الطب بجامعة النهضة اليوم، أن الجامعة تبنى مستشفى تخصصى بطاقة 300 سرير كما أنها تبنى وحدات صحية فى قرى بنى سويف ليتدرب فيها الطلاب، وعقدت شراكة مع المستشفى المركزى لمحافظة بنى سويف وشراكة أخرى مع المستشفى الجامعى بجامعة بنى سويف بإجمالى عدد أسرة 1200 إلى 1300 سرير؛ ليتدرب فيها الطلاب.
 
وأشار إلى أن جامعة النهضة مستمرة فى تحقيق ما ترغبه من تقدم على مستوى الكليات المختلفة، مشيرا إلى أنها انطلقت بالفعل للعالمية من خلال اتفاقية التعاون التى وقعتها مع جامعة فيينا الطبية وباقى اتفاقيات التعاون التى تم توقيعها مع الشركات العالمية لتدريب الطلاب وصقل مهاراتهم.
 
وفى سياق متصل، شكر الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، كل المساهمين فى التطوير الذى شهدته جامعتى بنى سويف والنهضة، موضحا أن هناك اختلاف كبير تشهده الجامعتين حاليا، مشيدا بتعاون جامعة النهضة مع جامعة فيينا الطبية التى تعد من أقدم مدارس الطب على مستوى أوروبا.
 
وأضاف لطيف، بكلمته خلال احتفالية بدء الدراسة بكلية الطب جامعة فيينا، اليوم، أن جامعة فيينا الطبية من أكبر مدارس الطب على مستوى العالم، مشيرا إلى أن العالم يتطور بشكل سريع ونظام التعليم لابد أن يناسب هذا التطور ولابد توفير المهارات الخاصة بسوق العمل الحالى ووظائف المستقبل، قائلا: "علينا إيجاد المهارات التعليمية والبحث العلمى للخريجين".
 
وتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن جامعتى فيينا والنهضة لديهما شراكة فريدة فى المنطقة من خلال اتفاقية التعاون للتعليم والرؤية والثقة المتبادلة فى التعليم والبحث العلمى.، قائلا للطلاب الجدد: "مستقبلكم باهر بهذا التعاون بين جامعة النهضة وجامعة فيينا وأشكر الشركاء من جامعة فيينا على هذا التعاون المثمر".
 

 


حسام الملاحى

جامعة النهضة

جامعة فيينا الطبية

كلية الطب بجامعة النهضة

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