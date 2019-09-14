تنفيذ نموذج محاكاة لكيفية التعامل مع السيول والأمطار الغزيرة بمطروح

مطروح – حسن مشالي

اجتمع المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح، اليوم السبت، مع اللجنة المشكلة لمواجهة أخطار السيول، لمراجعة مدى الاستعدادات العملية لكافة العناصر والجهات المعنية والمعدات المشاركة، فى التعامل مع تراكم مياه الأمطار وكذلك مراجعة مخرات السيول، التى تم تطهيرها مع بداية موسم الشتاء خاصة على الطريق الدولى والشوارع الداخلية بمدن المحافظة.

وتقرر خلال الاجتماع، عمل نموذج محاكاة عملية، لكيفية التعامل مع السيول والأمطار الغزيرة والوقوف على مدى جاهزية جميع المعدات والمركبات المشاركة لمواجهة مخاطر السيول، بناء على توجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح.

ووجه المحاسب محمد أبو غنيمة، لمديرية الموارد المائية والرى بالمراجعة والاطمئنان على إجراءات وأعمال الوقاية من مخاطر السيول بمنطقة الكيلو 4 والمناطق الملاصقة لها.