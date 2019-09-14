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ويغرب مع شروق الشمس..

بدر محرم يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة ويصل أعلى نقطة بالسماء

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:00 ص
بدر محرم يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة ويصل أعلى نقطة بالسماء قمر
كتب محمود راغب

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يرصد القمر البدر لشهر محرم 1441 الليلة باتجاه الأفق الشرقى ويصل أعلى نقطة فى السماء عند منتصف الليل ويغرب مع شروق شمس اليوم السبت.

كشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هذا الوقت من الشهر يعتبر مثاليًا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافًا لبقية التضاريس التى تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر فى نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعا.

وسيصل القمر لحظة الاكتمال ويكون بزاوية 180 درجة من الشمس صبيحة اليوم السبت 14 سبتمبر عند الساعة (4:32 صباحا بتوقيت جرينتش) ويكون بذلك قد قطع نصف مدارة حول الأرض هذا الشهر.

جدير بالذكر خلال الليالى المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالى الساعة كل يوم ويصبح مشاهدا فقط فى سماء الفجر والصباح الباكر وفى ذلك الوقت يصل الى مرحلة التربيع الاخير بعد أسبوع من وقوعه فى مرحلة البدر المكتمل.

 


القمر

البدر

القمر البدر

بدر محرم

الظواهر الفلكيه

اخبار

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