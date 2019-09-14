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بالاستعانة بمعدات تكسير ..انتشال جثة طالب الطب العالقة بين الصخور بدمياط

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:59 م
بالاستعانة بمعدات تكسير ..انتشال جثة طالب الطب العالقة بين الصخور بدمياط غرق ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت الأجهزة الأمنية من إنتشال جثمان طالب الطب العالقة بين الصخور بدمياط .

جاء ذلك على خلفية ما تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة من أحد المواطنين بشأن غرق نجل شقيقه "طالب بكلية الطب" ومقيم بناحية منية النصر بمحافظة الدقهلية، أثناء سباحته بمياه البحر بأحد الشواطئ بدائرة القسم .

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها ومشطت الشواطئ المجاورة للواقعة ، وعثرت على جثمان الطالب عالقاً بين الصخور بمنطقة غير ممهدة غرب ميناء دمياط البحرى ويصعب إستخراجها، مما إستدعى سرعة إستقدام بعض المعدات حديثة التقنية "ونش تلسكوبى- معدات تكسير الصخور" للحيلولة دون إنجراف الجثمان، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم إستخراج الجثمان ونقله للمستشفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان رواد السوشيال ميديا تداولوا قصة الطالب المفقود بشكل كبير على الفيسبوك في الساعات الأخيرة، خاصة بعدما انحشرت جثته بين الصخور.

 

 


جثة طالب الطب

طالب دمياط

انتشال جثة طالب دمياط

الصخور

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