النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائى بعد ضبط عاطل بحوزته مخدرات بالزاوية الحمراء

استعجلت نيابة الزاوية الحمراء تقرير المعمل الكيميائي لمواد مخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل أثناء ترويجها فى دائرة القسم.

كانت نيابة الزاوية الحمراء، أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ممارسة نشاط إجرامى، حيث تخصص نشاطه فى اتجار المواد المخدرة، متخذ من دائرة قسم الزاوية الحمراء مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعة، كما طلبت تحريات المباحث صحيفة الحالة الجنائية.

كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على عاطل أثناء بيعه للمواد المخدرة على عملائهما، فى منطقة الزاوية الحمراء، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغًا من الأهالى يفيد بقيام عاطل ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليه، حيث عثر بحوزته على 400 جرام حشيش و30 جرامًا من مخدر الاستروكس، تم اقتياده إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.