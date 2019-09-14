المجلس الاقتصادى للاتحاد الأفريقى يبحث "إسكات الأسلحة فى أفريقيا 2020"

كتبت – هناء أبو العز

اختتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للإتحاد الأفريقي (AU-ECOSOCC) برئاسة أبوذر المنا ، في مدينة ممبسا الكينية أنشطة الاجتماع الاستشاري القانوني السنوي بشأن "إسكات الأسلحة في أفريقيا بحلول عام 2020" والتي تسعى إلى تحقيق السلام في القارة الأفريقية من خلال تبني مجموعة من القرارات والأفكار التي تدعم تحقيق مزيد من السلام وتسهم في استعادة الهدوء إلى القارة الأفريقية مرة أخرى.

وأعلن أبوذر المنا رئيس المجلس ما توصلت اليه الاجتماعات من توصيات و ملاحظات وأهداف يتعين العمل على تحقيقها بغرض تحقيق عنوان الدورة الحالية وأهدافها التي تبحث "إسكات الأسلحة في أفريقيا بحلول عام2020" أملًا في تحقيق المزيد من السلام والهدوء إلى القارة.

وتمثلت التوصيات، التى حصلت اليوم السابع على نسخة منها، في ضرورة العمل على تقييم فعالية صيغة ليفينجستون في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا، إضافة إلى تبني نهج إشراك الأمن الإنساني في مكافحة ومنع الإرهاب والتطرف العنيف، وتعزيز القدرات الوطنية لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وكذلك تشجيع ملكية البرامج الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

كما طالب رئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي والثقافي للإتحاد الأفريقي بضرورة العمل على إحكام نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإصلاح الأمني في اتفاقيات السلام بما في ذلك وضع آليات متابعة مناسبة بشأن إسكات الأسلحة في أفريقيا .